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 Генконсульство РФ в Салониках проверяет сведения о нападении на журналистов

Генконсульство РФ в Салониках проверяет сведения о нападении на журналистов
4:05   9 Августа 2018
Весь мир

Генконсульство РФ рассказало о задержании еще нескольких человек в США

Генконсульство РФ рассказало о задержании еще нескольких человек в США

Генконсульство РФ в Нью-Йорке сообщило о задержании ФБР еще нескольких россиян, сообщил пресс-секретарь дипмиссии Алексей Топольский.

Представитель консульства рассказал РИА «Новости», что от Федерального бюро расследований было получено официальное уведомление о задержании людей, которые заявили о том, что они являются гражданами РФ. Данные сведения проверяются.

Ранее сообщалось, что в одну из тюрем Нью-Йорка переведу четверых россиян - Станислава Лисицкого, Николая Тупикина, Алексея Ливадного и Кирилла Дедусева. Сейчас там находится пятый задержанный - Максим Суверин.

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Автор: Олег Королев
#сша #задержание россиян #генконсультво рф
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