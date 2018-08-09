Генконсульство РФ рассказало о задержании еще нескольких человек в США

Генконсульство РФ в Нью-Йорке сообщило о задержании ФБР еще нескольких россиян, сообщил пресс-секретарь дипмиссии Алексей Топольский.

Представитель консульства рассказал РИА «Новости», что от Федерального бюро расследований было получено официальное уведомление о задержании людей, которые заявили о том, что они являются гражданами РФ. Данные сведения проверяются.

Ранее сообщалось, что в одну из тюрем Нью-Йорка переведу четверых россиян - Станислава Лисицкого, Николая Тупикина, Алексея Ливадного и Кирилла Дедусева. Сейчас там находится пятый задержанный - Максим Суверин.