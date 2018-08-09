Посольство Палестины поблагодарило Колумбию за решение признать государство

Посольство Палестины в Боготе прокомментировало решение Колумбии признать независимость страны, сообщается на странице дипмисии в Facebook.

Диппредставительство отмечает, что имеет честь сообщить о том, что правительство республики решило признать Палестину в качестве свободного, независимого и суверенного государства.

Подчеркивается, что палестинский народ и правительство страны приветствуют данное решение.

Ранее сообщалось, что Богота признала Палестину независимым государством.

В январе Организация освобождения Палестины (ООП) призвала провести международную конференцию с целью создания независимого государства со столицей в Восточном Иерусалиме.