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3:22   9 Августа 2018
Весь мир

Экстрадированного в США россиянина Никулина проверят на вменяемость

Экстрадированного в США россиянина Никулина проверят на вменяемость

Адвокаты экстрадированного из Чехии в США россиянина Евгения Никулина отправила запрос на психиатрическое обследование клиента.

Газета «Известия» со ссылкой на адвоката россиянина Аркадия Буха сообщает, что во время последнего судебного заседания судья установил срок до 14 августа для подачи запроса на обследование.

Защитник отмечает, что обвиняемый в хакерских атаках россиянин находится не в лучшем состоянии - стал апатичен и часто уклоняется от ответов.

Буха напомнил, что в Чехии его клиент некоторое время находился в психиатрической клинике, где ему давали сильные психотропные средства.

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Автор: Олег Королев
#евгений никулин #американский суд
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