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СМИ: Специалисты разработали способ деанонимизации пользователей Telegram

СМИ: Специалисты разработали способ деанонимизации пользователей Telegram

 В Кабардино-Балкарии жертвами схода лавины стали четверо росгвардейцев

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3:10   9 Августа 2018
Россия

СМИ: Специалисты разработали способ деанонимизации пользователей Telegram

СМИ: Специалисты разработали способ деанонимизации пользователей Telegram

Центр исследований легитимности и политического протеста разработал программу, которая позволяет вычислить номер пользователя Telegram, сообщают «Известия».

Руководитель организации Евгений Венедиктов рассказал газете, что сотрудники центра проанализировали часть программного интерфейса приложения и выяснили, что в приложении есть уязвимость, которая позволяет раскрывать номера мобильных пользователей.

Специалисты считают, что технологию можно использовать ля поиска и идентификации преступников. Венедиктов рассказал, что центр ищет пользователей  мессенджера по запросу МВД и ФСБ.

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Автор: Олег Королев
#взлом #telegram
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