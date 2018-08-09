СМИ: Специалисты разработали способ деанонимизации пользователей Telegram

Центр исследований легитимности и политического протеста разработал программу, которая позволяет вычислить номер пользователя Telegram, сообщают «Известия».

Руководитель организации Евгений Венедиктов рассказал газете, что сотрудники центра проанализировали часть программного интерфейса приложения и выяснили, что в приложении есть уязвимость, которая позволяет раскрывать номера мобильных пользователей.

Специалисты считают, что технологию можно использовать ля поиска и идентификации преступников. Венедиктов рассказал, что центр ищет пользователей мессенджера по запросу МВД и ФСБ.