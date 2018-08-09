Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 347

При землетрясении на индонезийском острове Ломбок погибли 347 человек, сообщает CNN Indonesia.

Подземные толчки магнитудой 7 баллов произошли на островном государстве в минувшее воскресенье. По данным геологической службы США, эпицентр землетрясения располагался на глубине 10,5 километра.

Ранее сообщалось о 91 погибшем.

В МИД РФ сообщили, что среди погибших и пострадавших российских граждан нет.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования индонезийскому коллеге Джоко Видодо в связи с произошедшим.