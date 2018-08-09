Постпредство РФ удивила позиция ЕС по грузино-осетинскому конфликту

Постпредство России при ЕС потрясено заявлением главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини по случаю десятой годовщины грузино-осетинского конфликта.

В заявлении Могерини говорится о поддержке ЕС суверенитета и территориальной целостности Грузии и выражается сожаление, что военное присутствие России в Абхазии и Южной Осетии якобы нарушает международное право в связи с соглашением от 12 августа 2008 года.

Дипмиссия отмечает, что декларация создает впечатление, что недавняя история была всеми забыта, и это дает повод ее переписать.

В этой связи российские дипломаты напоминают, что ночью 7 августа 2008 год грузинские ВС начали полномасштабное наступление на столицу Южной Осетии Цхинвал. При этом они атаковали российских миротворцев, которые находились в стране с согласия Грузии и в рамках международно-признанного механизма урегулирования. Были убиты десять российских военных, ранения получили 40. Погибли сотни местных жителей, тысячи остались без жилья.

Подчеркивается, что в связи с прямой угрозой российским гражданам и с целью избежать геноцида России пришлось использовать свои вооруженные силы для принуждения к миру.

Дипломаты подчеркивают, что многие преступные деяния правительства Михаила Саакашвили, в том числе факт полномасштабной военной агрессии против мирной Южной Осетии, нарушило соглашение о мирном урегулировании грузино-осетинского конфликта. Это было неоднократно подтверждено официально, в том числе в опубликованном осенью 2009 года докладе созданной по решению Совета ЕС международной независимой миссии.

В постпредстве РФ при ЕС отметили, что российская сторона потрясена тем, насколько короткую и избирательную память продемонстрировал Евросоюз.