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По территории Израиля со стороны сектора Газа были выпущены 70 ракет
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 По территории Израиля со стороны сектора Газа были выпущены 70 ракет

По территории Израиля со стороны сектора Газа были выпущены 70 ракет
2:05   9 Августа 2018
Весь мир

По территории Израиля со стороны сектора Газа были выпущены 70 ракет

По территории Израиля со стороны сектора Газа были выпущены 70 ракет

Армия обороны Израиля заявила, что с территории сектора Газа за пять часов было выпущено почти 70 ракет.

На странице израильской армии в Twitter сообщается, что система ПВО «Железный купол» перехватила 11 из них.

Подчеркивается, что большая часть ракет упала  на территории приграничных пустырей и поэтому не причинила ущерба.

РИА «Новости» отмечает, что позже ВВС Израиля нанесли нанесли ракетный удар по палестинскому транспортному средству. В министерстве здравоохранения Палестины заявили, что в результате погиб один человек, еще шестеро пострадали.

Ранее сообщалось, что израильские ВВС нанесли удары по 12 палестинским объектам в ответ на ракетные обстрелы из сектора Газа.

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Автор: Олег Королев
#ввс израиля #палестина #ракеты #сектор газа
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