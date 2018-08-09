По территории Израиля со стороны сектора Газа были выпущены 70 ракет

Армия обороны Израиля заявила, что с территории сектора Газа за пять часов было выпущено почти 70 ракет.

На странице израильской армии в Twitter сообщается, что система ПВО «Железный купол» перехватила 11 из них.

Подчеркивается, что большая часть ракет упала на территории приграничных пустырей и поэтому не причинила ущерба.

РИА «Новости» отмечает, что позже ВВС Израиля нанесли нанесли ракетный удар по палестинскому транспортному средству. В министерстве здравоохранения Палестины заявили, что в результате погиб один человек, еще шестеро пострадали.

Ранее сообщалось, что израильские ВВС нанесли удары по 12 палестинским объектам в ответ на ракетные обстрелы из сектора Газа.