Ассанж изучает запрос США о даче показаний по «российскому вмешательству»

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж и его адвокаты изучают запрос комитета сената США по разведке дать показания по делу о «российском вмешательстве» в выборы 2016 года, сообщил его адвокат Карлос Поведа.

Защитник сообщил РИА «Новости», что Ассанж уведомлен о запросе и изучает его на консультациях с его адвокатами в США.

Также адвокат отметил, что в случае согласия Ассанжа, может понадобиться вмешательство президента Эквадора Ленина Морено, поскольку власти страны отключили основателя WikiLeaks от внешних коммуникаций.

Ранее WikiLeaks в Twitter разместила копию письма с просьбой дать показания, подписанного главой комитета сенатором Марком Уорнером и его заместителем сенатором Ричардом Бурром.