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«СПАС» объяснил запрет на эфир в Казахстане техническим сбоем

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1:38   9 Августа 2018
Весь мир

Ассанж изучает запрос США о даче показаний по «российскому вмешательству»

Ассанж изучает запрос США о даче показаний по «российскому вмешательству»

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж и его адвокаты изучают запрос комитета сената США по разведке дать показания по делу о «российском вмешательстве» в выборы 2016 года, сообщил его адвокат Карлос Поведа.

Защитник сообщил РИА «Новости», что Ассанж уведомлен о запросе и изучает его на консультациях с его адвокатами в США.

Также адвокат отметил, что в случае согласия Ассанжа, может понадобиться вмешательство президента Эквадора Ленина Морено, поскольку власти страны отключили основателя WikiLeaks от внешних коммуникаций.

Ранее WikiLeaks в Twitter разместила копию письма с просьбой дать показания, подписанного главой комитета сенатором Марком Уорнером и его заместителем сенатором Ричардом Бурром.

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Автор: Олег Королев
#wikileaks #ассанж #сенат сша #российское вмешательство
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