В Кабардино-Балкарии жертвами схода лавины стали четверо росгвардейцев

Четверо сотрудников Росгвардии погибли в горах Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии.

Ранее сообщалось, что в Черкесском районе при восхождении на пик Пушкина сорвались четыре спортсмена.

РИА «Новости» со ссылкой на ведомство сообщает, что инцидент произошел из-за схода лавины во время плановых мероприятий. Для выяснения обстоятельств на место вылетела группа офицеров центрального аппарата Росгвардии. Организована эвакуация тел погибших.

Руководство Росгвардии выразило соболезнования родственникам трагически умерших военных, а также заявило, что примет все необходимые меры по поддержке их семей.