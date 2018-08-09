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В Кабардино-Балкарии жертвами схода лавины стали четверо росгвардейцев

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В Кабардино-Балкарии жертвами схода лавины стали четверо росгвардейцев

В Кабардино-Балкарии жертвами схода лавины стали четверо росгвардейцев

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Бурсина госпитализировали из следственного изолятора
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1:17   9 Августа 2018
Россия

В Кабардино-Балкарии жертвами схода лавины стали четверо росгвардейцев

В Кабардино-Балкарии жертвами схода лавины стали четверо росгвардейцев

Четверо сотрудников Росгвардии погибли в горах Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии.

Ранее сообщалось, что в Черкесском районе при восхождении на пик Пушкина сорвались четыре спортсмена.

РИА «Новости» со ссылкой на ведомство сообщает, что инцидент произошел из-за схода лавины во время плановых мероприятий. Для выяснения обстоятельств на место вылетела группа офицеров центрального аппарата Росгвардии. Организована эвакуация тел погибших.

Руководство Росгвардии выразило соболезнования родственникам трагически умерших военных, а также заявило, что примет все необходимые меры по поддержке их семей.

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Автор: Олег Королев
#кабардино-балкария #росгвардия
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