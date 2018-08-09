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В Кабардино-Балкарии жертвами схода лавины стали четверо росгвардейцев

В Кабардино-Балкарии жертвами схода лавины стали четверо росгвардейцев

 Бурсина госпитализировали из следственного изолятора

Бурсина госпитализировали из следственного изолятора
«СПАС» объяснил запрет на эфир в Казахстане техническим сбоем

«СПАС» объяснил запрет на эфир в Казахстане техническим сбоем

 Власти Казахстана отозвали свидетельства на вещание‍ у RTи THT-Comedy

Власти Казахстана отозвали свидетельства на вещание‍ у RTи THT-Comedy
Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 347

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По территории Израиля со стороны сектора Газа были выпущены 70 ракет
0:54   9 Августа 2018
Весь мир

Британия приветствует новые антироссийские санкции США

Британия приветствует новые антироссийские санкции США

Лондон приветствует новые американские санкции против Москвы в связи с инцидентом в Солсбери, заявили канцелярии премьер-министра Великобритании.

Ранее в Госдепе США заявили о подготовке новых санкций против РФ, связанных с «делом Скрипалей».

РИА «Новости» со ссылкой на заявление британского правительства отмечает, что Великобритания приветствует данные новые действия со стороны американских союзников.

Подчеркивается, что «сильная международная реакция» на якобы имевшее место использование химического оружия в Солсбери направляют однозначный сигнал России.

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Автор: Олег Королев
#великобритания #дело скрипалей
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