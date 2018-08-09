Британия приветствует новые антироссийские санкции США

Лондон приветствует новые американские санкции против Москвы в связи с инцидентом в Солсбери, заявили канцелярии премьер-министра Великобритании.

Ранее в Госдепе США заявили о подготовке новых санкций против РФ, связанных с «делом Скрипалей».

РИА «Новости» со ссылкой на заявление британского правительства отмечает, что Великобритания приветствует данные новые действия со стороны американских союзников.

Подчеркивается, что «сильная международная реакция» на якобы имевшее место использование химического оружия в Солсбери направляют однозначный сигнал России.