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«СПАС» объяснил запрет на эфир в Казахстане техническим сбоем

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0:37   9 Августа 2018
Весь мир

Украинский омбудсмен заявила о готовности обсудить условия обмена Сенцова

Украинский омбудсмен заявила о готовности обсудить условия обмена Сенцова

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила о готовности обсуждать с российской стороной любые условия обмена осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.

На своей странице в Facebook нардеп написала, что обращается к российскому омбудсмену по правам человека Татьяне Москальковой и председателю Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Михаилу Федотову c просьбой обсудить условия.

Денисова также заявила,  что Сенцов нуждается в «срочной надлежащей медпомощи». По ее словам, она готова вылететь к нему немедленно. Также обмудсмен потребовала от Москвы предоставления самолета, который позволит доставить украинского режиссера в любую больницу, в которой смогут предоставить необходимую медпомощь.

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Автор: Олег Королев
#сенцов #верховная рада украины
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