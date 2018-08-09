Украинский омбудсмен заявила о готовности обсудить условия обмена Сенцова

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила о готовности обсуждать с российской стороной любые условия обмена осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.

На своей странице в Facebook нардеп написала, что обращается к российскому омбудсмену по правам человека Татьяне Москальковой и председателю Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Михаилу Федотову c просьбой обсудить условия.

Денисова также заявила, что Сенцов нуждается в «срочной надлежащей медпомощи». По ее словам, она готова вылететь к нему немедленно. Также обмудсмен потребовала от Москвы предоставления самолета, который позволит доставить украинского режиссера в любую больницу, в которой смогут предоставить необходимую медпомощь.