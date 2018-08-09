Минфин прокомментировал возможное распространение санкций США на госдолг РФ

Минфин РФ прокомментировал возможное распространение санкций США на российские суверенные облигации.

Ведомство относится скептически к данной возможности, отмечают РИА «Новости».

Министерство отметило, что финансовый рынок России вновь оказался под давлением из-за сообщений о законодательных инициативах американских парламентариев, которые предполагают существенное расширение антироссийских санкций.

Ведомство добавляет, что такие новости весьма болезненны для иностранных держателей облигаций федерального займа. В то же время подчеркивается, что предыдущие инициативы подобного рода в отношении российских гособлигаций не имели развития, а в Минфине США их называли вредными для американских инвесторов.