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 Минфин прокомментировал возможное распространение санкций США на госдолг РФ

Минфин прокомментировал возможное распространение санкций США на госдолг РФ
0:19   9 Августа 2018
Весь мир

Минфин прокомментировал возможное распространение санкций США на госдолг РФ

Минфин прокомментировал возможное распространение санкций США на госдолг РФ

Минфин РФ прокомментировал возможное распространение санкций США на российские суверенные облигации.

Ведомство относится скептически к данной возможности, отмечают РИА «Новости».

Министерство отметило, что финансовый рынок России вновь оказался под давлением из-за сообщений о законодательных инициативах американских парламентариев, которые предполагают существенное расширение антироссийских санкций.

Ведомство добавляет, что такие новости весьма болезненны для иностранных держателей облигаций федерального займа. В то же время подчеркивается, что предыдущие инициативы подобного рода в отношении российских гособлигаций не имели развития, а в Минфине США их называли вредными для американских инвесторов.

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Автор: Олег Королев
#антироссийские санкции #гособлигации #минфин рф
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