Мы в соц.сетях:
Бурсина госпитализировали из следственного изолятора

Бурсина госпитализировали из следственного изолятора

 Ходорковский не собирался платить Джемалю за фильм о ЦАР

Ходорковский не собирался платить Джемалю за фильм о ЦАР
«СПАС» объяснил запрет на эфир в Казахстане техническим сбоем

«СПАС» объяснил запрет на эфир в Казахстане техническим сбоем

 Власти Казахстана отозвали свидетельства на вещание‍ у RTи THT-Comedy

Власти Казахстана отозвали свидетельства на вещание‍ у RTи THT-Comedy
Украинский омбудсмен заявила о готовности обсудить условия обмена Сенцова

Украинский омбудсмен заявила о готовности обсудить условия обмена Сенцова

 Минфин прокомментировал возможное распространение санкций США на госдолг РФ

Минфин прокомментировал возможное распространение санкций США на госдолг РФ
Бурсина госпитализировали из следственного изолятора

Бурсина госпитализировали из следственного изолятора

 Ходорковский не собирался платить Джемалю за фильм о ЦАР

Ходорковский не собирался платить Джемалю за фильм о ЦАР
«СПАС» объяснил запрет на эфир в Казахстане техническим сбоем

«СПАС» объяснил запрет на эфир в Казахстане техническим сбоем

 Власти Казахстана отозвали свидетельства на вещание‍ у RTи THT-Comedy

Власти Казахстана отозвали свидетельства на вещание‍ у RTи THT-Comedy
Украинский омбудсмен заявила о готовности обсудить условия обмена Сенцова

Украинский омбудсмен заявила о готовности обсудить условия обмена Сенцова

 Минфин прокомментировал возможное распространение санкций США на госдолг РФ

Минфин прокомментировал возможное распространение санкций США на госдолг РФ
23:14   8 Августа 2018
Весь мир

США могут принять второй пакет санкций против РФ через три месяца

США могут принять второй пакет санкций против РФ через три месяца

Второй пакет санкционных мер США в отношении России в связи с инцидентом в Солсбери могут принять уже через три месяца. Об этом в среду сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники в американской администрации.

Как отмечается, чтобы избежать расширения пакета ограничительных мер, российская сторона должна гарантировать, что не будет использовать «химоружие», в применении которого ее голословно обвиняют. Вторая часть санкций может включать снижение уровня дипотношений, запрет на полеты в США российской авиакомпании «Аэрофлот» и почти полное прекращение американского экспорта в РФ, сообщает телеканал.

Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери в марте этого года. Лондон обвиняет в случившемся Россию, однако в Москве категорически отвергают обвинения в причастности к ситуации и применении отравляющего вещества.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#сша #рф #санкции
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...