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23:08   8 Августа 2018
Весь мир

Бывший комик решил стать премьером Словении

Бывший актер-пародист и экс-мэр провинциального города Камник Марьян Шарец выдвинут на пост премьер-министра Словении.

Об этом в среду сообщила пресс-служба президента страны Борута Пахора, который провел встречу с кандидатом.

Кандидатуру Шареца уже поддержали пять партий парламента, что помогло собрать ему 43 подписи. Голосование по кандидатуре бывшего комика ожидается в конце следующей неделе. Для избрания на должность главы словенского правительства ему теперь нужно заручиться большинством в 46 голосов депутатов (из 90).

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Автор: Алла Ларионова
#политика #общество #словения
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