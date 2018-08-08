Бывший комик решил стать премьером Словении

Бывший актер-пародист и экс-мэр провинциального города Камник Марьян Шарец выдвинут на пост премьер-министра Словении.

Об этом в среду сообщила пресс-служба президента страны Борута Пахора, который провел встречу с кандидатом.

Кандидатуру Шареца уже поддержали пять партий парламента, что помогло собрать ему 43 подписи. Голосование по кандидатуре бывшего комика ожидается в конце следующей неделе. Для избрания на должность главы словенского правительства ему теперь нужно заручиться большинством в 46 голосов депутатов (из 90).