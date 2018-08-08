«Спартак» проиграл ПАОК в Лиге чемпионов

Игроки московского клуба «Спартак» проиграли греческой команде ПАОК в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов в Салониках.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей поля. В первом тайме «Спартак» забил два гола. Мяч в греческие ворота вкатили Ивелин Попов (7-я минута) и Куинси Промес (17). Позже грекам удалось отыграться и взять победу. Вывести ПАОКа вперед смогли Александар Прийович (29 — с пенальти), Димитрис Лимниос (37) и Димитрис Пелкас (44).

На 71-й минуте капитан команды «Спартак» Куинси Промес не смог отыграться по пенальти. Ответная игра пройдет 14 августа в Москве.