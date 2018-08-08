Ирландского туриста оштрафовали за прыжок с балкона

21-летнего юношу из Ирландии оштрафовали за прыжок с четырехметровой высоты из отеля. Это произошло на курорте Магалуф на Майорке, сообщает портал BelfastLive.

Правоохранительные органы посетили молодого человека в больнице и сообщили, что он обязан выплатить штраф размером в 600 евро. Только после этого турист сможет вернутся домой. Текущим летом на курорте Магалуф он стал шестым отдыхающим, оштрафованным за так называемый «балконинг» — прыжки между балконами или с террасы отеля в бассейн.

Вчера поступила информация, что турист из Великобритании, выпавший с балкона шестого этажа в том же районе Майорки, покинул отель, сбежав из больницы, раньше чем его успели оштрафовать. Сейчас испанские полицейские разыскивают его домашний адрес. Из шести любителей прыжков, он один не получил уведомление.