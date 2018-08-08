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21:35   8 Августа 2018
Весь мир

Посольство РФ осудило процесс анализа отравляющего вещества в «деле Скрипалей»

Посольство РФ осудило процесс анализа отравляющего вещества в «деле Скрипалей»

Процедура, при которой организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) определяет тип нервно-паралитического вещества, примененного в Солсбери, является непрозрачной, убеждены в посольстве РФ в Великобритании.

Лондон во вторник пригласил экспертов ОЗХО исследовать дополнительных образцов отравляющего вещества, использовавшиеся при  при инциденте в Эймсбери и выяснить, аналогичное ли вещество применяли в Солсбери или нет.Пресс-секретарь посольства отметил, что Россия заинтересована в поиске правды по происшествию в Солсбери, где пострадали граждане РФ.

Российская сторона уже обращалась в английский МИД с просьбой уточнить, как именно брались и исследовались образцы крови у пострадавших Сергея и Юлии Скрипаль, однако Британская сторона до сих пор не дала ответа. Пресс-секретарь напомнил, что в ОЗХО не подтвердили информацию о стране происхождения отравляющего вещества, но Великобритания продолжает проводить кампанию против России. Кроме того, британская сторона отказалась сотрудничать с Россией по этому вопросу.

Утром 4 июля полицейские Великобритании сообщили о серьезном происшествии городе Эймсбери. Двух человек госпитализировали в критическом состоянии с признаками отравления неизвестным веществом. Позже в Скотленд-Ярде подтвердили, что мужчину и женщину отравили тем же веществом, что и экс-полковника ГРУ Сергей Скрипаля и его дочь Юлию. В результате отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в больнице Солсбери 8 июля. Через некоторое время пришел в себя второй пострадавший — 45-летний Чарли Роули.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #великобритания #солсбери #дело скрипалей
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