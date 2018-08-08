Ходорковский не собирался платить Джемалю за фильм о ЦАР

В этом уверена бывшая сотрудница проживающего в Лондоне олигарха.

Организатор командировки российских журналистов в Центральноафриканскую Республику Михаил Ходорковский не собирался платить Орхану Джемалю за фильм о частной военной компании. Об этом сообщил автор Telegram-канала «Палач говорит», создатель сервиса Сlick or die Павел Городницкий со ссылкой на источник в бывшем окружении олигарха.

«Он прижимистый и считает, что надо работать за идею», – так политику МБХ охарактеризовал мой источник. У нас здесь НКО, а не коммерческий проект, зарабатывать надо в других местах – цитата Михаила Борисовича», - пишет Городницкий.

Опасное предприятие все же не было безвозмездным. Некоторую сумму, не за поездку, но за результат, обещал журналистам главред «Центра управления расследованиям» (структура Ходорковского) Андрей Коняхин. Схема была простой: привозишь кино – получаешь наличные. По информации Городницкого, также была предварительная договоренность об отчислении процентов с продажи фильма.

«У Коняхина с Джемалем были такие бизнес-договоренности – только тур в ЦАР, а четкий гонорар не обговорен», - рассказал Городницкий «Политике Сегодня».

Кто собирался выкупить права на фильм, и были ли застрахованы жизни журналистов – пока неизвестно.

Трагическое известие о гибели военкора Орхана Джемаля, режиссера-документалиста Александра Расторгуева и оператор Кирилла Радченко пришло из ЦАР 31 июля. Близкий друг Джемаля, российский журналист Максим Шевченко говорил, что отговаривал того от командировки, но Джемаль все же поехал, так как ему были нужны деньги.

Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Шевченко настаивал на допросе Ходорковского и еще ряда людей, которые лично знали Орхана или детали командировки, чтобы пролить свет на историю гибели коллег. Также журналист заявил о готовности лично дать показания. Претензии по поводу присутствия российских военных специалистов в Африке Шевченко считает несостоятельными. На своей странице в Facebook журналист напомнил, что соотечественники работают в ЦАР с ведома России и местных властей.

«Какие к ним конкретно претензии по факту их работы в ЦАР? Почему французы могут набирать в Иностранный легион уголовников (наемников), держать 11 тысяч в ЦАР как колониальный корпус и все умильно улыбаются. А РФ прислала 170 человек и все орут: «Наемники! Вагнер!». Что не так? Рожей не вышли алмазы добывать?», - пишет Шевченко.

Как добавил Шевченко, сам Джемаль также повод для фильма считал высосанным из пальца: