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21:39   8 Августа 2018
Россия

Бурсина госпитализировали из следственного изолятора

Бурсина госпитализировали из следственного изолятора

Обвиняемый в халатности при тушении пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в городе Кемерово руководитель службы пожаротушения первого отряда ФПС по Кемеровской области Андрей Бурсин был доставлен в больницу из следственного изолятора.

8 августа об этом рассказала его жена Татьяна Бурсина. О состоянии здоровья и о причине госпитализации мужа ей ничего неизвестно.

По мнению супруги, в изоляторе оказывают давление на обвиняемого. Не смотря на то, что судья дала разрешение на свидание - после нескольких попыток оно так и не состоялось. Следователь отказывает в встрече из-за отсутствия условий и говорит о возможности подачи жалобы.

Следственный комитет по сложившейся ситуации комментариев не дает. Бурсина ищет помощь посредством писем президенту России Владимиру Путину и в Генеральную прокуратуру Российской Федерации.

Арест Бурсина произошел 7 июля. После внесения апелляции в начале августа, суд не изменил приговора и оставил пожарного под арестом на срок до 7 сентября.

На сайте change.org опубликована петиция с требованием освобождения кемеровского пожарного, так как он рисковал жизнью. Она собрала уже более пятидесяти тысяч подписей. 

Напомним, что 25 марта 2018 года в кемеровском торговом центре "Зимняя Вишня" произошел пожар, унесший жизни 64 человек, в числе которых были дети.

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Автор: Анна Манц
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