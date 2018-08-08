Пресс-секретарь Москальковой заявил о стабильном состоянии Сенцова

По данным врача осужденного в России Олега Сенцова, его состояние сейчас относительно стабильное. Об этом журналистам Интерфакс заявил пресс-секретарь уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой Алексей Зловедов.

Сестра Сенцова Наталья Каплан написала на своей странице в Facebook, что он находится катастрофически плохом состоянии. Она сообщила, что ее брат практически не встает с постели. По словам Каплан, Европейский суд по правам человека обращался с просьбой о переводе Сенцова в гражданскую больницу рядом с местом прописки, однако тот отказался.

в 2015 году Олега Сенцова осудили по обвинению в терроризме на 20 лет колонии строгого режима. Россия обвинила его в создании на территории Крыма террористической организации. 14 мая 2018 года он объявил голодовку, требуя освободить находящихся под арестом в РФ украинцев, которых он считает политзаключенными. УФСИН оценивает состояние его здоровья как «удовлетворительное».