МИД РФ считает НАТО бесполезным блоком после пуска ракеты над Эстонией
Министерство иностранных дел России назвало Североатлантический альянс бесполезным блоком на фоне инцидента с несанкционированным пуском испанским истребителем ракеты над Эстонией.
Мы же говорили, что военный блок #НАТО - бесполезный. #МИДзнал pic.twitter.com/OkOzGwI37X— МИД России ???????? (@MID_RF) August 8, 2018
Во вторник Силы обороны Эстонии сообщили о том, что базирующийся в стране самолет ВВС Испании Eurofighter во время полета по ошибке выпустил боевую ракету класса «воздух — воздух» AMRAAM над территорией республики в 15:44 по мск.