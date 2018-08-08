МИД РФ считает НАТО бесполезным блоком после пуска ракеты над Эстонией

Министерство иностранных дел России назвало Североатлантический альянс бесполезным блоком на фоне инцидента с несанкционированным пуском испанским истребителем ракеты над Эстонией.

Во вторник Силы обороны Эстонии сообщили о том, что базирующийся в стране самолет ВВС Испании Eurofighter во время полета по ошибке выпустил боевую ракету класса «воздух — воздух» AMRAAM над территорией республики в 15:44 по мск.