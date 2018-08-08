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 МИД РФ считает НАТО бесполезным блоком после пуска ракеты над Эстонией

МИД РФ считает НАТО бесполезным блоком после пуска ракеты над Эстонией
«СПАС» объяснил запрет на эфир в Казахстане техническим сбоем

«СПАС» объяснил запрет на эфир в Казахстане техническим сбоем

 Власти Казахстана отозвали свидетельства на вещание‍ у RTи THT-Comedy

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20:47   8 Августа 2018
Россия

МИД РФ считает НАТО бесполезным блоком после пуска ракеты над Эстонией

МИД РФ считает НАТО бесполезным блоком после пуска ракеты над Эстонией

Министерство иностранных дел России назвало Североатлантический альянс бесполезным блоком на фоне инцидента с несанкционированным пуском испанским истребителем ракеты над Эстонией.

Во вторник Силы обороны Эстонии сообщили о том, что базирующийся в стране самолет ВВС Испании Eurofighter во время полета по ошибке выпустил боевую ракету класса «воздух — воздух» AMRAAM над территорией республики в 15:44 по мск.

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Автор: Алла Ларионова
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