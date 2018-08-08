Три человека погибли в Альпах

По сообщениям австрийских СМИ в эту среду, 8 августа, в горах погибли трое.

Два инцидента произошли на федеральной земле Тироль. В округе Инсбрук-Ланд, в коммуне Шарнитц, человек сорвался с горы. Он получил множество травм, не совместимых с жизнью. В Кайзеровских горах при восхождении двое скалолазов сорвались в расщелину.

В обоих случая правоохранительные органы Австрии еще не распознали личности погибших. Причины их гибели также выясняются.

Год назад в Австрии из-за падения шатра на фестивале в коммуне Санкт-Йохан-ам-Вальде количество жертв превысило 100 человек. Двое людей погибло и около 20 получили сильные травмы.