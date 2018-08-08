Петербургского священника осудят за смерть приемной дочери от ВИЧ-инфекции

Уголовное дело в отношении родителей несовершеннолетней девочки, умершей от последствий запущенной ВИЧ-инфекции в Петербурге, передано в суд. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по городу.

26 августа 2017 года в Санкт-Петербурге после продолжительной болезни от ВИЧ скончалась девочка, которая жила в приемной семье священнослужителя. По данным СК города, приемные семья намеренно отказывалась от лечения ребенка. 53-летнему жителю Петербурга и его 55-летней жене предъявили обвинения по статьям о причинении смерти по неосторожности.

14 апреля 2011 года обвиняемые удочерили четырехлетнюю девочку, которая с 2007 года находилась на диспансерном учете в Центре СПИД, о чем они знали. В марте 2013 года у нее были обнаружили показания для назначения антиретровирусной терапии (АРВТ). По данным следствия, отца проинформировали об этом, но он так и не обратился с ребенком в СПИД-центр.

В марте 2014 года медики вновь обследовали девочку, и выявили прогрессию заболевания, угрожающую ее жизни. В связи с этим было принято решение о применении специальной терапии в больничных условиях, но обвиняемый отказывался.

В мае 2015 года девочку вновь госпитализировали с пневмонией, при этом приемная мать девочки не сообщила медикам о ее ВИЧ-статусе. Ребенку несмотря на это назначили лечение, но 19 июня 2015 года обвиняемая отказалась от него и покинула больницу. В дальнейшем приемные родители и никак не лечили девочку. Ранее глава комитета по социальной политике Петербурга Александр Ржаненков сообщал, что проверка, проведенная после смерти ребенка, не выявила нарушений.