«СПАС» объяснил запрет на эфир в Казахстане техническим сбоем

Заместитель гендиректора православного телеканала Борис Костенко заверил, что представительство в республике работает.

Министерство информации и коммуникаций Казахстана 8 августа опубликовало список из 88 иностранных телеканалов, не открывших свои представительства на территории республики, как того требует принятые в 2017 году поправки в закон «О телерадиовещании». Новые правила вступили в силу 9 января 2018 года.

Власти страны предоставили медиа шесть месяцев, чтобы открыть в Казахстане юридическое лицо или провести учетную регистрацию своего филиала. Таким образом, фигурантам списка с 9 июля текущего года запрещено осуществлять ретрансляцию на территории республики. В списке значатся телеканалы «Дождь», RT, «СПАС», Fox News, Sky News, France 24 и другие российские и западные медиа.

Заместитель гендиректора «СПАС» Борис Костенко в комментарии «Политике Сегодня» сообщил, что православный телеканал о собственном филиале в республике позаботился.

«Этот процесс идет очень долго. У нас на сайте были опубликованы фотографии, как наши руководители ездили большой делегацией и открыли представительство. Может быть, что-то не вовремя сделали. Сейчас разберемся. Во всяком случае, я ничего не слышал. Неделю назад ничего такого не было. Все говорили, что мы открыли. У меня подозрение, что это технический сбой. Никакой политической подоплеки в этом нет и быть не может, потому что все документы были сданы вовремя», - заявил Костенко.

Казахстанское ведомство указывает, что заинтересованные в продолжение ретрансляции иностранные медиа должны будут открыть в республике представительства и повторно пройти процедуру постановки на учет. А до этого паства в Казахстане останется без православных передач.