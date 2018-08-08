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Три человека погибли в Альпах

Три человека погибли в Альпах

 МИД опроверг информацию СМИ о подготовке протестов в Греции

МИД опроверг информацию СМИ о подготовке протестов в Греции
20:07   8 Августа 2018
Весь мир

МИД опроверг информацию СМИ о подготовке протестов в Греции

МИД опроверг информацию СМИ о подготовке протестов в Греции

Представители Министерства иностранных дел РФ на странице в Facebook опровергли информацию греческого издания Kontra News о связи Москвы с подготовкой беспорядков во время ярмарки в Салониках.

Российский МИД рассказал, что статья, якобы разоблачающая российские планы о срыве международной выставки в греческой столице, вышла 23 июля. В ней со ссылкой на источник в спецслужбах Греции утверждается, что некие группировки греческих уличных хулиганов, «финансируемые из черных касс Путина», готовятся акциям протеста в Салониках. МИД отметил, что в статье «нет ни слова правды».

Отношения между Россией и Грецией обострились в июне, после решения Афин выслать двух российских дипломатов из страны по обвинению в попытке шпионажа.  

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #мид рф #греция
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