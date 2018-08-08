Соловьев уверен, что «мобильный избиратель» сделает выборы прозрачнее

К ушедшим в прошлое открепительным талонам телеведущий относился настороженно.

За две недели работы сервиса «Мобильный избиратель» заявления о голосовании по месту пребывания, а не по месту регистрации подали около 60 тысяч человек. Об этом в среду сообщил ЦИК РФ. Приложение пришло на смену открепительным удостоверениям, которые вызывали множество нареканий во время прошлых кампаний.

Телеведущий Владимир Соловьев в комментарии «Политике Сегодня» сообщил, что сервисом пока не пользовался, однако уверен, что нововведение поспособствует прозрачности выборов.

«Система станет более прозрачной. – заметил ведущий. – Если появляются дополнительные возможности для голосования, то это всегда во благо. К открепительным талонам всегда было очень много вопросов. Как я понимаю, к этой системе пока нареканий нет. Посмотрим, как она будет работать».

Впервые «Мобильный избиратель» заработал на губернаторских выборах в сентябре прошлого года в двадцати регионах страны. Ранее зампред избирательной комиссии Николай Булаев сообщал, что механизм будет усовершенствован к следующим выборам.

ЦИК решил увеличить срок подачи обычных заявлений, а также предложил организовать на сайте избиркома online-сервис, с помощью которого гражданин сможет убедиться в том, что никто не подавал от его имени (используя его паспортные данные) заявление, а также уточнить адрес помещения для голосования. Программа «Мобильный избиратель» стартовала в Москве в июне этого года. Жители столицы выберут градоначальника 9 сентября 2018 года.