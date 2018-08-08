На Кипре мужчина пытался прорваться в здание консульства РФ

Гражданин Кипра врезался на автомобиле в ограду консульства России в городе Лимасол, а затем безуспешно попытался прорваться в здание.

Об этом в среду сообщает посольство РФ на Кипре. Отмечается, что мужчину задержали. Он успел разбить стекло входной двери. В результате инцидента никто не пострадал, зданию был нанесен незначительный ущерб.

Как рассказали в российской дипмиссии, мужчина страдает психическим расстройством и находится на учете в соответствующем медучреждении.