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19:45   8 Августа 2018
Весь мир

На Кипре мужчина пытался прорваться в здание консульства РФ

На Кипре мужчина пытался прорваться в здание консульства РФ

Гражданин Кипра врезался на автомобиле в ограду консульства России в городе Лимасол, а затем безуспешно попытался прорваться в здание.

Об этом в среду сообщает посольство РФ на Кипре. Отмечается, что мужчину задержали. Он успел разбить стекло входной двери. В результате инцидента никто не пострадал, зданию был нанесен незначительный ущерб.

Как рассказали в российской дипмиссии, мужчина страдает психическим расстройством и находится на учете в соответствующем медучреждении. 

 

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Автор: Алла Ларионова
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