Эстонские ВВС нашли вероятное место падения ракеты

Эстонские военнослужащие установили наиболее возможное место падения ракеты, которую по ошибке запустил истребитель ВВС Испании. Об этом в среду заявил командующий ВВС Эстонии Рийво Валге на пресс-конференции.

Также он добавил, что важные детали снаряда пока обнаружить не удалось. По словам Валге, ракета упала в районе заповедника Эндла, где не проживают люди. Во вторник стало известно, что находящийся в Эстонии истребитель ВВС Испании Eurofighter произвел незапланированный запуск боевой ракеты класса «воздух-воздух» AMRAAM во время учебного полета. Поиск снаряда ведут ВВС Эстонии, дело расследуют при участии Испании и НАТО.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас уже обсудил с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом по телефону незапланированный ракетный запуск, попросив расследовать все детали происшествия. Ратас также призывал эстонских жителей, случайно обнаруживших ракету, ни в коем случае не дотрагиваться до нее, а отойти на безопасное расстояние и позвонить экстренным службам.