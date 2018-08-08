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19:44   8 Августа 2018
Весь мир

Эстонские ВВС нашли вероятное место падения ракеты

Эстонские ВВС нашли вероятное место падения ракеты

Эстонские военнослужащие установили наиболее возможное место падения ракеты, которую по ошибке запустил истребитель ВВС Испании. Об этом в среду заявил командующий ВВС Эстонии Рийво Валге на пресс-конференции.

Также он добавил, что важные детали снаряда пока обнаружить не удалось. По словам Валге, ракета упала в районе заповедника Эндла, где не проживают люди. Во вторник стало известно, что находящийся в Эстонии истребитель ВВС Испании Eurofighter произвел незапланированный запуск боевой ракеты класса «воздух-воздух» AMRAAM во время учебного полета. Поиск снаряда ведут ВВС Эстонии, дело расследуют при участии Испании и НАТО.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас уже обсудил с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом по телефону незапланированный ракетный запуск, попросив расследовать все детали происшествия. Ратас также призывал эстонских жителей, случайно обнаруживших ракету, ни в коем случае не дотрагиваться до нее, а отойти на безопасное расстояние и позвонить экстренным службам.  

 

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Автор: Арсений Аскольский
#нато #эстония #ракета #истребитель
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