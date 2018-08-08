Саудовская Аравия продаст активы Канады на фоне конфликта из-за активисток

Центробанк и пенсионные фонды Саудовской Аравии поручили компаниям, которые контролируют их активы за рубежом, избавиться от канадских акций, облигаций и инструментов денежного рынка. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Таким образом Саудовская Аравия ответила на критику канадскими властями ареста активисток, которые отстаивали права женщин на вождение авто, что Эр-Рияд счел вмешательством во внутренние дела государства.

Помимо этого, в понедельник страна сообщила о приостановке всех инвестиций в Канаду и новых торговых транзакций. Также Министерство иностранных дел Саудовской Аравии объявило канадского посла Канады персоной нон-грата и выслало его из страны, а также отозвало своего посла из Оттавы.