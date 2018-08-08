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19:30   8 Августа 2018
Весь мир

Саудовская Аравия продаст активы Канады на фоне конфликта из-за активисток

Саудовская Аравия продаст активы Канады на фоне конфликта из-за активисток

Центробанк и пенсионные фонды Саудовской Аравии поручили компаниям, которые контролируют их активы за рубежом, избавиться от канадских акций, облигаций и инструментов денежного рынка. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Таким образом Саудовская Аравия ответила на критику канадскими властями ареста активисток, которые отстаивали права женщин на вождение авто, что Эр-Рияд счел вмешательством во внутренние дела государства.

Помимо этого, в понедельник страна сообщила о приостановке всех инвестиций в Канаду и новых торговых транзакций. Также Министерство иностранных дел Саудовской Аравии объявило канадского посла Канады персоной нон-грата и выслало его из страны, а также отозвало своего посла из Оттавы.

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Автор: Алла Ларионова
#политика #канада #саудовская аравия
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