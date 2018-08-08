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19:25   8 Августа 2018
Весь мир

Палестинцы обстреляли израильских рабочих на границе Газы

Палестинцы обстреляли израильских рабочих на границе Газы

Боевики Палестины обстреляли израильских строителей, которые работали на границе сектора Газа, повредив строительное оборудование. Об этом сообщила пресс-служба армии обороны Израиля.

Военные не рассказали о пострадавших. По их информации, под снаряды попала группа гражданских строителей. Они возводили барьер вдоль северной границы. Ранее Израиль сообщал, что перекрывает дороги у сектора Газа и усиливает стоящие на границе войска из-за угрозы нападения со стороны боевиков ХАМАС. Правящее в секторе Газа палестинское движение пообещало ответить на вчерашнюю гибель двух своих членов под израильским огнем. Армия Израиля утверждает, что атаковали палестинцев в ответ на их стрельбу.

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Автор: Олег Королев
#хамас #палестина #израиль #сектор газа
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