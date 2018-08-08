Палестинцы обстреляли израильских рабочих на границе Газы

Боевики Палестины обстреляли израильских строителей, которые работали на границе сектора Газа, повредив строительное оборудование. Об этом сообщила пресс-служба армии обороны Израиля.

Военные не рассказали о пострадавших. По их информации, под снаряды попала группа гражданских строителей. Они возводили барьер вдоль северной границы. Ранее Израиль сообщал, что перекрывает дороги у сектора Газа и усиливает стоящие на границе войска из-за угрозы нападения со стороны боевиков ХАМАС. Правящее в секторе Газа палестинское движение пообещало ответить на вчерашнюю гибель двух своих членов под израильским огнем. Армия Израиля утверждает, что атаковали палестинцев в ответ на их стрельбу.