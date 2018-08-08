Власти Казахстана отозвали свидетельства на вещание‍ у RTи THT-Comedy

У иностранных телеканалов отозвали свидетельства о постановке на учет и прекратили ретрансляцию на территории республики, передает министерство информации и коммуникаций Казахстана.

Все иностранные теле и радиоканалы, которые ретранслируются в Казахстане, обязаны зарегистрировать на территории республики юридическое лицо или филиал. Ведомство отозвало свидетельство на вещание у 88 телеканалов, которые не открыли представительства, среди них RT, THT-Comedy, НТВ-ПЛЮС 3D, Дождь, Первый образовательный.

Министерство информации и коммуникаций Казахстана уведомляло собственников иностранных телеканалов и необходимости работать на территории республики в соответствии с местным законодательством. Чтобы продолжить ретрансляции в Казахстане нужно открыть представительство и повторно встать на учет.