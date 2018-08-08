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20:05   8 Августа 2018
Россия

ФСИН начала проверку колонии в Мордовии после сообщений об избиении заключенного

ФСИН начала проверку колонии в Мордовии после сообщений об избиении заключенного

Управление федеральной службы исполнения наказаний России прибыло с проверкой в исправительную колонию № 4, расположенную в поселке Ударный Республики Мордовии.

Официальных заявлений о предмете проверки пресс-служба управления не дает.

По данным «Интерфакса», который ссылается на свой источник, проверка может проводиться из-за недавней публикации открытого письма адвоката Андрея Виканова, опубликованного 9 июля. В письме говорится об избиении Романа Ляшенко, который был лишен свободы год назад в Подмосковье за незаконный оборот наркотиков.

Инцидент произошел 2 июля. По словам адвоката, сотрудники колонии нанесли подзащитному "многочисленные телесные повреждения" на территории медицинской части колонии. Побои Виканов зафиксировал на камеру. На фотографиях видно обилие кровоподтеков и гематом. Также Ляшенко сообщил, что один из нападавших не чурается унижать и применять физическую силу на отбывающих наказание. После происшествия адвокат подал заявление в СКР и ФСИН и получил уведомление о его регистрации.

По сообщениям Следственного комитета России Республики Мордовия, возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий работниками ФКУ ИК 4 УФСИН по РМ по отношению к заключенным.

 

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Автор: Анна Манц
#уголовное дело #мордовия #колония4
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