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18:56   8 Августа 2018
Россия

Захарова раскритиковала администрацию Трампа за очередной «слив»

Захарова раскритиковала администрацию Трампа за очередной «слив»

США надлежит «прекратить манипуляции выдержками из закрытых документов со встреч». Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook. 

Так она прокомментировала информацию издания Politico о неких предложениях по контролю вооружений, которые якобы высказала Россия на саммите в Хельсинки 16 июля. В статье издание сообщало, что его источник получил документ от официальных лиц РФ.

Захарова заявила, что такие утечки случаются со стороны США регулярно. Работник дипведомства задалась вопросом, как США может вести речь о вмешательтвах в их выборы со строны РФ, если Америка не в состоянии сохранить в тайне содержание президентских переговоров? Она уверена, если бы американские спецслужбы имели хоть какие-то доказательства в пользу о российском вмешательстве, их бы «слили» моментально. 

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #захарова #сша #мид
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