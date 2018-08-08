Мы в соц.сетях:
Соловьев уверен, что «мобильный избиратель» сделает выборы прозрачнее

Соловьев уверен, что «мобильный избиратель» сделает выборы прозрачнее

 Захарова раскритиковала администрацию Трампа за очередной «слив»

Захарова раскритиковала администрацию Трампа за очередной «слив»
Власти Казахстана отозвали свидетельства на вещание‍ у RTи THT-Comedy

Власти Казахстана отозвали свидетельства на вещание‍ у RTи THT-Comedy

 Порошенко сообщил о старте сборки первого украинского экспериментального корпуса БТР-4

Порошенко сообщил о старте сборки первого украинского экспериментального корпуса БТР-4
Эстонские ВВС нашли вероятное место падения ракеты

Эстонские ВВС нашли вероятное место падения ракеты

 Саудовская Аравия продаст активы Канады на фоне конфликта из-за активисток

Саудовская Аравия продаст активы Канады на фоне конфликта из-за активисток
Соловьев уверен, что «мобильный избиратель» сделает выборы прозрачнее

Соловьев уверен, что «мобильный избиратель» сделает выборы прозрачнее

 Захарова раскритиковала администрацию Трампа за очередной «слив»

Захарова раскритиковала администрацию Трампа за очередной «слив»
Власти Казахстана отозвали свидетельства на вещание‍ у RTи THT-Comedy

Власти Казахстана отозвали свидетельства на вещание‍ у RTи THT-Comedy

 Порошенко сообщил о старте сборки первого украинского экспериментального корпуса БТР-4

Порошенко сообщил о старте сборки первого украинского экспериментального корпуса БТР-4
Эстонские ВВС нашли вероятное место падения ракеты

Эстонские ВВС нашли вероятное место падения ракеты

 Саудовская Аравия продаст активы Канады на фоне конфликта из-за активисток

Саудовская Аравия продаст активы Канады на фоне конфликта из-за активисток
18:51   8 Августа 2018
Весь мир

Права женщин в Тунисе соблюдаются формально — эксперт

Права женщин в Тунисе соблюдаются формально — эксперт

В стране действует закон, который позволят женщинам выходить замуж за немусульманина, однако в реальности подобные браки не регистрируют и отказывают парам по «религиозным убеждениям».

Ведущий научный сотрудник МГИМО Юрий Зинин отметил, что Тунис опережает многие государства региона по принятию законов, которые связанны с брачным союзом. Однако законы это одно, а реальное исполнение совсем другое. Зинин объяснил журналу «Слово и Дело», что в странах арабского Востока традиции уходят корнями в века, поэтому чрезвычайно сложно переделать все на современный лад.

«Прежде всего, в силу социально-экономических проблем», — добавил эксперт.

Права женщин в Тунисе соблюдаются формально — эксперт

Семья и окружение влияют на женщин. Традиционный жизненный уклад невозможно переломить сразу, на это необходимо время, но политическая ситуация в Тунисе не дает подобного карт-бланша.

«Влияние исламских партий чрезвычайно сильно», — сказал Зинин.

Формально исламские и происламские партии борются за права женщин, но только в рамках ислама. Правительство Туниса принимает законы, чтобы выровнять права мужчин и женщин, но давление со стороны препятствует реализации подобных идей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#права #общество #ислам #тунис #женщины
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...