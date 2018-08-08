Права женщин в Тунисе соблюдаются формально — эксперт

В стране действует закон, который позволят женщинам выходить замуж за немусульманина, однако в реальности подобные браки не регистрируют и отказывают парам по «религиозным убеждениям».

Ведущий научный сотрудник МГИМО Юрий Зинин отметил, что Тунис опережает многие государства региона по принятию законов, которые связанны с брачным союзом. Однако законы это одно, а реальное исполнение совсем другое. Зинин объяснил журналу «Слово и Дело», что в странах арабского Востока традиции уходят корнями в века, поэтому чрезвычайно сложно переделать все на современный лад.

«Прежде всего, в силу социально-экономических проблем», — добавил эксперт.

Семья и окружение влияют на женщин. Традиционный жизненный уклад невозможно переломить сразу, на это необходимо время, но политическая ситуация в Тунисе не дает подобного карт-бланша.

«Влияние исламских партий чрезвычайно сильно», — сказал Зинин.

Формально исламские и происламские партии борются за права женщин, но только в рамках ислама. Правительство Туниса принимает законы, чтобы выровнять права мужчин и женщин, но давление со стороны препятствует реализации подобных идей.