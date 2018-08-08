Дачники спокойно отреагировали на подготовку ко второму туру выборов мэра Москвы

Московская городская избирательная комиссия зарезервировала деньги на проведение второго тура выборов мэра столицы, сообщал председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

В соответствии с частью первой статьи 56 избирательного кодекса столицы деньги на подготовку и проведение выборов выделяют из городского бюджета. Председатель Общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов отметил, что зарезервировать деньги на проведение второго тура — вполне нормальная процедура.

«Не чья-то прихоть, а обычное требование закона», — добавил Туманов.

Председатель «Садоводов России» рассказал «ПолитЭксперту», что проголосует 9 сентября. Если никто из кандидатов не наберет более половины голосов избирателей и Мосгоризбирком назначит второй тур, тогда Туманов проголосует еще раз.

Андрей Туманов напомнил, что в 2018 году избирательные участки откроют рядом с дачными участками, поэтому пенсионерам-дачникам не придется специально ехать в Москву, чтобы проголосовать.