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18:22   8 Августа 2018
Россия

Дачники спокойно отреагировали на подготовку ко второму туру выборов мэра Москвы

Дачники спокойно отреагировали на подготовку ко второму туру выборов мэра Москвы

Московская городская избирательная комиссия зарезервировала деньги на проведение второго тура выборов мэра столицы, сообщал председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

В соответствии с частью первой статьи 56 избирательного кодекса столицы деньги на подготовку и проведение выборов выделяют из городского бюджета. Председатель Общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов отметил, что зарезервировать деньги на проведение второго тура — вполне нормальная процедура.

«Не чья-то прихоть, а обычное требование закона», — добавил Туманов.

Председатель «Садоводов России» рассказал «ПолитЭксперту», что проголосует 9 сентября. Если никто из кандидатов не наберет более половины голосов избирателей и Мосгоризбирком назначит второй тур, тогда Туманов проголосует еще раз.

Андрей Туманов напомнил, что в 2018 году избирательные участки откроют рядом с дачными участками, поэтому пенсионерам-дачникам не придется специально ехать в Москву, чтобы проголосовать. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#москва #россия #выборы #общество
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