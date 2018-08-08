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18:32   8 Августа 2018
Россия

Доходный дом Бочаровых в Москве признали архитектурным памятником

Доходный дом Бочаровых в Москве признали архитектурным памятником

В Москве объектом культурного наследия регионального значения признали доходный дом семьи Бочаровых. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Здание возведено в начале XX века, в 1902-1904 годах на Гоголевском бульваре, рассказал глава департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов. Северную часть дома построил по заказу зажиточного крестьянина Федора Бочарова архитектором модерна Львом Кекушевым. Фасад здания сохранился до наших дней.  После 1904 года здание расширяли. Во время СССР доходный дом перепланировали в коммунальные квартиры, оставив его жилым. В 90-е его отдали под аренду офисов. В последние семь лет в Москве идет активное сохранение архитектурных памятников. Около 700 зданий за этот промежуток времени получило охранный статус. 

Стоит отметить, что это далеко не единственный пример сохранения памятников архитектуры в столице. Так, за последние семь лет охранный статус получило около 700 зданий. Указанный семилетний промежуток укладывается в период руководства Москвой Сергеем Собяниным. Он ввел ряд активностей, направленных на сохранение исторического облика столицы.

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Автор: Арсений Аскольский
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