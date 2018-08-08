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18:24   8 Августа 2018
Россия

Кремль подтвердил, что российская сторона получила письмо Трампа

Кремль подтвердил, что российская сторона получила письмо Трампа

Письмо президента США Дональда Трампа для лидера РФ Владимира Путина передано российской стороне по дипломатическим каналам. При этом пока с его содержанием в Кремле не ознакомились.

Это подтвердил пресс-секретарь главы президента РФ Дмитрий Песков в среду. Ожидается, что в ближайшее время послание поступит в администрацию главы государства, отметил он.

Напомним, Путин 27 июля заявил о том, что готов встретиться Трампом как в Вашингтоне, так и в Москве, куда он уже пригласил американского президента. При этом Белый дом отмечает, что глава США будет готов прибыть в столицу России и встретиться там с Путиным после получения соответствующего официального приглашения от российской стороны.

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Автор: Алла Ларионова
#путин #трамп #послание
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