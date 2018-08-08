Кремль подтвердил, что российская сторона получила письмо Трампа

Письмо президента США Дональда Трампа для лидера РФ Владимира Путина передано российской стороне по дипломатическим каналам. При этом пока с его содержанием в Кремле не ознакомились.

Это подтвердил пресс-секретарь главы президента РФ Дмитрий Песков в среду. Ожидается, что в ближайшее время послание поступит в администрацию главы государства, отметил он.

Напомним, Путин 27 июля заявил о том, что готов встретиться Трампом как в Вашингтоне, так и в Москве, куда он уже пригласил американского президента. При этом Белый дом отмечает, что глава США будет готов прибыть в столицу России и встретиться там с Путиным после получения соответствующего официального приглашения от российской стороны.