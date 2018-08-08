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18:01   8 Августа 2018
Россия

Увеличилось число жертв пожара в Сочи

Увеличилось число жертв пожара в Сочи

В понедельник, 30 июля, сгорел частный дом на улице Просвещения в Адлерском районе Сочи. Погибли 11 человек.

Следователи уточнили, что в воскресенье, 5 августа, в больнице скончалась пострадавшая, передает РИА Новости. Региональный следственный отдел возбудил уголовное дело по факту оказания услуги ненадлежащего качества в отношении владельца нелегальной гостиницы.

Увеличилось число жертв пожара в Сочи

По версии следствия, мужчина незаконно построил дом. Рядом загорелась шашлычная, и пламя перекинулось на дом, который мужчина сдавал отдыхающим. Погибли десять человек, в том числе ребенок.

Госпитализировали 51-летнего владельца шашлычной, 29-летнюю женщину и 16-летнего подростка. Врачи отмечали, что взрослые в тяжелом состоянии. В результате женщина умерла. Владельца нелегальной гостиницы вину признал и сотрудничает со следователями.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #пожар #происшествия #сочи
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