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17:55   8 Августа 2018
Весь мир

Американский сенатор передал Путину письмо от Трампа

Американский сенатор передал Путину письмо от Трампа

Конгрессмен США Рэнд Пол сообщил, что передал в администрацию президента РФ письмо от президента США Дональда Трампа. Об этом он написал в своем Twitter, находясь с визитом в России.

Сенатор сообщил, что в письме отмечается важность дальнейшего совместного участия в разных сферах, в том числе в борьбе с терроризмом, активизация сотрудничества в законодательной сфере и и возобновления культурных обменов. В свой московский визит Рэнд Пол пригласил парламентариев комитета Совета Федерации по международным делам отправиться в Вашингтон для дальнейшего развития диалога между коллегами. 

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Автор: Арсений Аскольский
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