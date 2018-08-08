Американский сенатор передал Путину письмо от Трампа

Конгрессмен США Рэнд Пол сообщил, что передал в администрацию президента РФ письмо от президента США Дональда Трампа. Об этом он написал в своем Twitter, находясь с визитом в России.

Сенатор сообщил, что в письме отмечается важность дальнейшего совместного участия в разных сферах, в том числе в борьбе с терроризмом, активизация сотрудничества в законодательной сфере и и возобновления культурных обменов. В свой московский визит Рэнд Пол пригласил парламентариев комитета Совета Федерации по международным делам отправиться в Вашингтон для дальнейшего развития диалога между коллегами.