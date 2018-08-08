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18:02   8 Августа 2018
Весь мир

Турция готова к жесткому противостоянию с США: будущее того стоит

Турция готова к жесткому противостоянию с США: будущее того стоит

Вашингтон от предупреждений и уговоров перешел к угрозам и санкциям в отношении своего главного союзника на южном фланге НАТО.

Чем все это закончится? И закончится ли вообще? Давайте попробуем разобраться.

Американо-турецкие отношения, и без того очень непростые в последние годы, на протяжении последних двух недель начали обостряться буквально по дням. Новый этап осложнения возник в связи с делом «пастора Эндрю Брансона», которого Анкара подозревает в шпионаже и пособничеству терроризму и который был арестован в октябре 2016 года.

Между тем, это всего лишь удобный повод и не более того. Главной причиной такого поведения Вашингтона стало решение Турции игнорировать американские требования по антииранским санкциям.

Другого объяснения нет, так как формально Турция в деле пастора Брансона наоборот сделала недавно очень важную уступку Вашингтону, освободив того 25 июля из-под ареста. Да, домашний арест - это тоже мера пресечения, но гораздо более мягкая нежели содержание под стражей, а потому понять прозвучавшее из уст вице-президента США Майка Пенса уже на следующий день требование освободить Брансона выглядело несколько странным.

Турция готова к жесткому противостоянию с США: будущее того стоит

Но странным оно выглядело очень недолго.

2 августа 2018 года США ввели санкции против министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля. Все их активы, находящиеся под американской юрисдикцией, заморожены.

В ответ Турция провела такую же символичную акцию по заморозке активов соответствующих американских министров на территории Турции. При этом президент страны Реджеп Эрдоган сказал:

«Последний шаг, сделанный США в инциденте с пастором Брансоном в Измире, не соответствует стратегическому партнерству. США выразили серьезное неуважение этим шагом. До вчерашнего вечера мы проявляли терпение. Сегодня я поручаю своим друзьям заморозить активы американских министров юстиции и внутренних дел в Турции. Те, кто думают, что могут заставить Турцию сделать шаг назад, прибегнув к угрожающим высказываниям и абсурдным санкциям, показывают, что они не знают турецкую нацию».

Буквально на следующий же день американцы объявили, что Вашингтон рассматривает оправданность участия Турции в системе преференций для импорта в США определенных товаров (Generalized System of Preferences — GSP).

Справка. В 2017 году по этой линии Анкара поставила в США товаров на сумму 1,7 миллиардов долларов, что составило 17% всего турецкого экспорта в страну.

Турция готова к жесткому противостоянию с США: будущее того стоит

Казалось бы, очень странная подборка нелогичных действий. С одной стороны, Анкара идет навстречу Вашингтону и освобождает пастора Брансона из-под стражи, а с другой тот жестко прессингует за это свою союзницу. Здесь не хватает всего лишь одного факта, который все ставит на свои места.

29 июля турецкий президент в ответ на требование Вашингтона последовать режиму санкций в отношении Тегерана заявил, что, несмотря на союзнические отношения с США, Анкара не станет помогать американцам давить на Иран:

«Я говорил Обаме и повторил Трампу, что Турция покупает у Ирана газ. Если остановить закупки, кто будет поставлять газ Турции»?

Вашингтон очень рассчитывал на содействие Анкары в вопросе антииранских санкций. Дело в том, что Турция на сегодня является одним из крупнейших импортеров иранского газа (до 9,5 миллиардов кубов в год), а потому ее содействие в вопросе блокады Ирана очень важно. В довесок на антииранских санкциях можно было попробовать вбить клин внутри «ближневосточной Антанты» (Россия-Турция-Иран).

Турция готова к жесткому противостоянию с США: будущее того стоит

А еще США очень рассчитывали на благоразумность турецкого руководства, которое очень зависит от американских инвестиций в свою экономику. Дело в том, что американские компании начали покидать турецкий рынок (как и в России в 2014-ом), и это уже очень сильно ударило по экономике страны. В июле здесь была отмечена рекордная за последние годы инфляция в размере 15%, а турецкая лира на 1 августа потеряла по отношению к доллару 20% своей стоимости. События 2 августа привели к еще одной резкой девальвации национальной валюты (-10%). А потому будущее турецкой экономики, если Вашингтон не прекратит медленно удушать Анкару тисками санкций, выглядит очень печальным и туманным. Кто сможет заменить в стране американский капитал, причем в очень больших объемах (счет идет на десятки миллиардов долларов)?

И очень примечательно, что на этом фоне министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез сегодня поставил последнюю точку в вопросе антииранских санкций, заявив, что его страна не откажется от закупок иранского газа.

Видимо, ставки очень высоки и турки готовы рисковать своей экономической стабильностью ради будущих политических и экономических дивидендов вместе с Россией и Ираном.

мнение автора материала может не совпадать с позицией редакции

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Автор: Юрий Подоляка
#сша #санкции #турция #иран
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