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17:49   8 Августа 2018
Россия

Центробанк объявил о росте вложений в гособлигации России из-за встречи Путина и Трампа

Центробанк объявил о росте вложений в гособлигации России из-за встречи Путина и Трампа

Нерезиденты в преддверии встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа вложили в гособлигации России более 500 миллионов долларов.

Об этом сообщается в материалах Банка России. Кроме того, регулятор подчеркивает, что проработка Вашингтоном новых санкций в отношении России провоцировала снижению спроса нерезидентов на российский госдолг во второй половине минувшего месяца.

Ранее стало известно, что доля России в американском госдолге уменьшилась до 11-летнего минимума.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #сша #цб
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