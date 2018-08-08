Центробанк объявил о росте вложений в гособлигации России из-за встречи Путина и Трампа

Нерезиденты в преддверии встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа вложили в гособлигации России более 500 миллионов долларов.

Об этом сообщается в материалах Банка России. Кроме того, регулятор подчеркивает, что проработка Вашингтоном новых санкций в отношении России провоцировала снижению спроса нерезидентов на российский госдолг во второй половине минувшего месяца.

Ранее стало известно, что доля России в американском госдолге уменьшилась до 11-летнего минимума.