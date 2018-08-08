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17:33   8 Августа 2018
Россия

Тувинскую активистку оштрафовали за пост со свастикой в соцсети

Тувинскую активистку оштрафовали за пост со свастикой в соцсети

Задержанная накануне журналистка и общественная активистка Оюма Донгак из Тувы сообщила, что городской суд Кызыла оштрафовал ее на одну тысячу рублей за пост в социальной сети 2014 года. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Ранее Донгак сообщала, что ее обвиняют в пропаганде нацизма (20.3 КоАП) за фотографии Германии времен Второй мировой войны. На ней изображена толпа немцев, которые размахивают флажками со свастикой. Эта картинка была прикреплена к интервью журналиста Артура Соломонова с немкой Норой Насс об установлении нацистского режима.

«Признали меня виновной. Штраф тыща», — написала Донгак.

Оюма Донгак занимается журналистикой и принимает участие в акциях за возвращение бездомных сирот республики. Она возглавляла в Туве штаб Собчак во время выборов президента.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #экстремизм #общество
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