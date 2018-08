Комитет по разведке Сената США вызвал Ассанжа для дачи показаний

Письмо передали через американское посольство в Лондоне, сообщила международная некоммерческая организация WikiLeaks.

В письме говорится, что комитет по разведке Сената США вызвал основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа для дачи показаний. Юристы рассмотрят запрос, но показания «должны соответствовать высоким этическим стандартам».

Ассанжа вызвали в американский Сенат в связи с расследованием «вмешательства» российской стороны в выборы президента США в 2016 году. Основатель Wikileaks уже шесть лет скрывается в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы получить убежище от возможной экстрадиции в США.

