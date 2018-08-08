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Американский сенатор передал Путину письмо от Трампа

Американский сенатор передал Путину письмо от Трампа

 Комитет по разведке Сената США вызвал Ассанжа для дачи показаний

Комитет по разведке Сената США вызвал Ассанжа для дачи показаний
Увеличилось число жертв пожара в Сочи

Увеличилось число жертв пожара в Сочи

Центробанк объявил о росте вложений в гособлигации России из-за встречи Путина и Трампа

Центробанк объявил о росте вложений в гособлигации России из-за встречи Путина и Трампа

Порошенко сообщил о старте сборки первого украинского экспериментального корпуса БТР-4

Порошенко сообщил о старте сборки первого украинского экспериментального корпуса БТР-4

 Украина начала собирать первый экспериментальный корпус БТР-4

Украина начала собирать первый экспериментальный корпус БТР-4
Американский сенатор передал Путину письмо от Трампа

Американский сенатор передал Путину письмо от Трампа

 Комитет по разведке Сената США вызвал Ассанжа для дачи показаний

Комитет по разведке Сената США вызвал Ассанжа для дачи показаний
17:26   8 Августа 2018
Весь мир

Комитет по разведке Сената США вызвал Ассанжа для дачи показаний

Комитет по разведке Сената США вызвал Ассанжа для дачи показаний

Письмо передали через американское посольство в Лондоне, сообщила международная некоммерческая организация WikiLeaks.

В письме говорится, что комитет по разведке Сената США вызвал основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа для дачи показаний. Юристы рассмотрят запрос, но показания «должны соответствовать высоким этическим стандартам». 

Ассанжа вызвали в американский Сенат в связи с расследованием «вмешательства» российской стороны в выборы президента США в 2016 году. Основатель Wikileaks уже шесть лет скрывается в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы получить убежище от возможной экстрадиции в США. 

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Автор: Анатолий Кубарев
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