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Порошенко сообщил о старте сборки первого украинского экспериментального корпуса БТР-4

Порошенко сообщил о старте сборки первого украинского экспериментального корпуса БТР-4

 Украина начала собирать первый экспериментальный корпус БТР-4

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17:21   8 Августа 2018
Россия

Минтруд готовится переобучить тех, кто не на пенсии. У депутатов вопросы

Минтруд готовится переобучить тех, кто не на пенсии. У депутатов вопросы

Курсы повышения квалификации обойдутся в пять миллиардов рублей. В социальном комитете ГД считают, что спешить с тратами не стоит.

Минтруд разрабатывает правила распределения межбюджетных выплат регионам страны. Деньги пойдут на обучение сотрудников в связи с реформой о поэтапном повышении пенсионного возраста. Уведомление о разработки схемы опубликовано на сайте министерства. Из него следует, что постановление вступит в силу в октябре этого года.

Ранее глава ведомства Максим Топилин уже говорил о планах переобучения граждан. Повышение квалификации работников обойдется федеральному бюджету в пять миллиардов рублей. Ежегодно ведомство планирует готовить 80 тысяч работников предпенсионного возраста.

Первый заместитель парламентского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко («Единая Россия») полагает, что речь идет об обучении компьютерной грамотности.

«Это то, что я видел. Но те, кто сейчас выходят на пенсию, их уже не нужно обучать компьютерной грамотности. Они уже в большинстве своем владеют компьютерами. Мне представляется, что здесь больше вопросов, чем ответов. Вопросы нужно задавать Минтруда. Равно как и сколько стоит такое обучение? и стоит ли тратить такие средства на человека, которому осталось работать три, четыре года. Логику министерства я не вполне понимаю», - говорит народный избранник.

Минтруда готовится переобучить тех, кто не идет на пенсию. У депутатов вопросы

Понять, чем руководствуется министерство, и обсудить все конструктивные предложения по пенсионной реформе с экспертами депутаты собираются 21 августа. На этот день назначены большие парламентские общественные слушания. Председатель Госдумы Вячеслав Володин профильный комитет уже работает с поправками к законопроекту, которые депутаты вносят с учетом пожеланий избирателей. 7 августа спикер объявил об изменении формата слушаний. Изначально основными участниками должны были стать депутаты, однако после консультаций с представителями фракций формат решили изменить, учитывая большой запрос на обсуждение реформы со стороны гражданского и экспертного сообщества.

Правительство стоит на поэтапном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин. Это позволит повышать пенсии в два раза быстрее, чем сейчас. 

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Автор: Григорий Рощин
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