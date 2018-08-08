Порошенко сообщил о старте сборки первого украинского экспериментального корпуса БТР-4

Президент Украины Петр Порошенко сообщил о том, что на заводе в Харькове начали собирать экспериментальный корпус бронетранспортера БТР-4.

Как написал украинский лидер на своей странице в Facebook, в настоящее время ведется сборка и сварка нижней части корпуса БТР. Порошенко также подчеркнул, что работникам завода предстоит объединить более 1700 деталей, из которых свыше 400 - бронированных.

По его словам, при успешном прохождении тестовых испытаний заводу будет могут разрешить серийное производство.