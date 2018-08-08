Мы в соц.сетях:
Увеличилось число жертв пожара в Сочи

Увеличилось число жертв пожара в Сочи

Центробанк объявил о росте вложений в гособлигации России из-за встречи Путина и Трампа

Центробанк объявил о росте вложений в гособлигации России из-за встречи Путина и Трампа

Порошенко сообщил о старте сборки первого украинского экспериментального корпуса БТР-4

Порошенко сообщил о старте сборки первого украинского экспериментального корпуса БТР-4

 Украина начала собирать первый экспериментальный корпус БТР-4

Украина начала собирать первый экспериментальный корпус БТР-4
Американский сенатор передал Путину письмо от Трампа

Американский сенатор передал Путину письмо от Трампа

 Комитет по разведке Сената США вызвал Ассанжа для дачи показаний

Комитет по разведке Сената США вызвал Ассанжа для дачи показаний
Увеличилось число жертв пожара в Сочи

Увеличилось число жертв пожара в Сочи

Центробанк объявил о росте вложений в гособлигации России из-за встречи Путина и Трампа

Центробанк объявил о росте вложений в гособлигации России из-за встречи Путина и Трампа

Порошенко сообщил о старте сборки первого украинского экспериментального корпуса БТР-4

Порошенко сообщил о старте сборки первого украинского экспериментального корпуса БТР-4

 Украина начала собирать первый экспериментальный корпус БТР-4

Украина начала собирать первый экспериментальный корпус БТР-4
Американский сенатор передал Путину письмо от Трампа

Американский сенатор передал Путину письмо от Трампа

 Комитет по разведке Сената США вызвал Ассанжа для дачи показаний

Комитет по разведке Сената США вызвал Ассанжа для дачи показаний
17:16   8 Августа 2018
Ближнее зарубежье

Порошенко сообщил о старте сборки первого украинского экспериментального корпуса БТР-4

Порошенко сообщил о старте сборки первого украинского экспериментального корпуса БТР-4

Президент Украины Петр Порошенко сообщил о том, что на заводе в Харькове начали собирать экспериментальный корпус бронетранспортера БТР-4.

Как написал украинский лидер на своей странице в Facebook, в настоящее время ведется сборка и сварка нижней части корпуса БТР. Порошенко также подчеркнул, что работникам завода предстоит объединить более 1700 деталей, из которых свыше 400 - бронированных. 

По его словам, при успешном прохождении тестовых испытаний заводу будет могут разрешить серийное производство.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#порошенко #украина #бтр
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...