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Порошенко сообщил о старте сборки первого украинского экспериментального корпуса БТР-4

Порошенко сообщил о старте сборки первого украинского экспериментального корпуса БТР-4

 Украина начала собирать первый экспериментальный корпус БТР-4

Украина начала собирать первый экспериментальный корпус БТР-4
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17:13   8 Августа 2018
Весь мир

Ливан создает центры по приему заявлений сирийских беженцев

Ливан создает центры по приему заявлений сирийских беженцев

Для граждан, которые хотят вернуться на родину, сообщил представитель российского министерства иностранных дел Николай Бурцев на заседании Межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев в Сирию.

По его словам, со вторника, 7 августа, Ливан создает центры приема заявлений о возвращении сирийских беженцев. Бурцев отметил, что сотрудники постпредства работают с сирийскими коллегами на площадке ООН и через двусторонние гуманитарные проекты.

Ливан создает центры по приему заявлений сирийских беженцев

Представитель МИД РФ добавил, что главными направлениями остаются Ливан и Иордани. В этих странах находится наибольшее число сирийских беженцев. Специальный представитель российского лидера по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин посетили Бейрут 26 августа, чтобы скоординировать с ливанской стороной дальнейшие шаги по созданию совместного оперативного штаба для перемещения беженцев в САР.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сирия #мид #ливан
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