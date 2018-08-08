Ливан создает центры по приему заявлений сирийских беженцев
Для граждан, которые хотят вернуться на родину, сообщил представитель российского министерства иностранных дел Николай Бурцев на заседании Межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев в Сирию.
По его словам, со вторника, 7 августа, Ливан создает центры приема заявлений о возвращении сирийских беженцев. Бурцев отметил, что сотрудники постпредства работают с сирийскими коллегами на площадке ООН и через двусторонние гуманитарные проекты.
Представитель МИД РФ добавил, что главными направлениями остаются Ливан и Иордани. В этих странах находится наибольшее число сирийских беженцев. Специальный представитель российского лидера по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин посетили Бейрут 26 августа, чтобы скоординировать с ливанской стороной дальнейшие шаги по созданию совместного оперативного штаба для перемещения беженцев в САР.