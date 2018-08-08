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Порошенко сообщил о старте сборки первого украинского экспериментального корпуса БТР-4

Порошенко сообщил о старте сборки первого украинского экспериментального корпуса БТР-4

 Украина начала собирать первый экспериментальный корпус БТР-4

Украина начала собирать первый экспериментальный корпус БТР-4
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17:12   8 Августа 2018
Политика

Украина начала собирать первый экспериментальный корпус БТР-4

Украина начала собирать первый экспериментальный корпус БТР-4

Бронетранспортер соберут на заводе имени В.А. Малышева в Харькове, написал в Facebook президент Украины Петр Порошенко.

В настоящий момент специалисты занимаются сборкой и сваркой нижней части бронетранспортера. В целом, указывает украинский лидер, сварщикам, слесарям и конструкторам завода предстоит собрать воедино более 1700 деталей, из которых по крайней мере 400 бронированные.

Если тестовые испытания экспериментального образца пройдут успешно, харьковскому заводу предоставят разрешение на производство, и тот сможет приступить к серийному выпуску корпусов БТР.

Кроме того, добавил Порошенко, завод имени Малышева готовится к сборке экспериментального образца корпуса БТР-3.

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Автор: Юлия Халус
#порошенко #украина #армия #политика #харьков #бтр-4
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