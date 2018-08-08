Украина начала собирать первый экспериментальный корпус БТР-4

Бронетранспортер соберут на заводе имени В.А. Малышева в Харькове, написал в Facebook президент Украины Петр Порошенко.

В настоящий момент специалисты занимаются сборкой и сваркой нижней части бронетранспортера. В целом, указывает украинский лидер, сварщикам, слесарям и конструкторам завода предстоит собрать воедино более 1700 деталей, из которых по крайней мере 400 бронированные.

Если тестовые испытания экспериментального образца пройдут успешно, харьковскому заводу предоставят разрешение на производство, и тот сможет приступить к серийному выпуску корпусов БТР.

Кроме того, добавил Порошенко, завод имени Малышева готовится к сборке экспериментального образца корпуса БТР-3.