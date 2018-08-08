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Центробанк объявил о росте вложений в гособлигации России из-за встречи Путина и Трампа

Порошенко сообщил о старте сборки первого украинского экспериментального корпуса БТР-4

Порошенко сообщил о старте сборки первого украинского экспериментального корпуса БТР-4

 Украина начала собирать первый экспериментальный корпус БТР-4

Украина начала собирать первый экспериментальный корпус БТР-4
Американский сенатор передал Путину письмо от Трампа

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16:58   8 Августа 2018
Россия

Рогозин передал Путину фото Крымского моста со спутника

Рогозин передал Путину фото Крымского моста со спутника

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин передал российскому лидеру Владимиру Путину альбом с фотоснимками Крымского моста, которые были сделаны со спутника с начала строительства этого масштабного сооружения.

Об этом в среду сообщила пресс-служба Кремля. По словам Рогозина, спутниковая съемка - важное направление коммерциализации космической деятельности. Именно она, отметил чиновник, помогает наблюдать за тем, как меняются объекты, меняется ландшафт.

Ранее на мосту в Крым, движение по которому открыли 16 мая этого года, был зафиксирован новый рекорд автомобильного трафика. 

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Автор: Алла Ларионова
#путин #рогозин #спутник #крымский мост
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