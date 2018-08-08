Страховщики хотят делать ремонт авто в рамках ОСАГО б/у деталями
Соответствующие изменения предлагается в нести в закон об ОСАГО, сообщил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.
Союз хочет обсудить эту и другие инициативы с Центробанком. Авторы предложения уточняют, что искать новые запчасти для станции невыгодно. Как и страховщику. Спор возникает с двух сторон. В итоге сервис берет на ремонт относительно свежие автомобили.
Ремонт по ОСАГО по закону делается только новыми запчастями. Установка деталей, бывших в употреблении, возможна при согласии владельца машины.
Уфимцев надеется, что предложение включат в одну из двух инициатив по ОСАГО. Это возможно, если идею поддержит Центробанк России.