Страховщики хотят делать ремонт авто в рамках ОСАГО б/у деталями

Соответствующие изменения предлагается в нести в закон об ОСАГО, сообщил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

Союз хочет обсудить эту и другие инициативы с Центробанком. Авторы предложения уточняют, что искать новые запчасти для станции невыгодно. Как и страховщику. Спор возникает с двух сторон. В итоге сервис берет на ремонт относительно свежие автомобили.

Ремонт по ОСАГО по закону делается только новыми запчастями. Установка деталей, бывших в употреблении, возможна при согласии владельца машины.

Уфимцев надеется, что предложение включат в одну из двух инициатив по ОСАГО. Это возможно, если идею поддержит Центробанк России.