Коммунисты России угрожают Ульяновску скумбрией

Предвыборный лозунг в стиле Хармса появился на огромном билборде у дороги.

В Ульяновске партия «Коммунисты России» решилась на весьма креативную предвыборную агитацию: возле дороги появился билборд с лозунгом на ярко-красном фоне «Скумбрия — рыба будущего!»

Такой нестандартный ход придумали члены ульяновского отделения партии, сообщил ИА «Политика Сегодня» председатель «Коммунистов России» Максим Сурайкин.

«Социальная ситуация достаточно критичная, а большинство политических сил говорят шаблонными фразами. Мы захотели привлечь внимание людей. Если не решать проблемы, если так дальше пойдет, то останется нам только одну скумбрию есть. Надо было сделать нетривиальный жесткий ход, чтобы люди задумались», — объяснил Сурайкин.

В то же время он отметил, что к самой рыбе претензий нет - она полезна и распространена во многих регионах России.

«Но, если не остановим вот эти ужасы в социальной сфере, то и скумбрия пропадет», — заявил лидер «Коммунистов России».

По словам политика, партия применяет в регионах «разные методы предвыборной кампании». Скумбрией «пугают» пока только на родине Ленина.

В единый день голосования - 9 сентября - жители Ульяновской области будут избирать депутатов Заксобрания региона, а жители Ульяновска еще и депутата городской думы.